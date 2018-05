Bloqueio da ANAC trava operações no aeroporto

Para Pedro Calado já acabou o tempo de “ter calma” sobre a questão dos limites de vento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. O vice-presidente do governo, tal como fizeram vários partidos, acusa a Agência Nacional de Aviação Civil de “bloquear” o processo de revisão dos limites de vento e de transformar este problema numa questão política.

O governante participou, ontem, num debate de urgência, pedido pelo PSD, em que foram referidos os problemas da inoperacionalidade do aeroporto que se agravaram nos últimos meses. Uma situação da qual Calado também atribui a responsabilidade a uma fiscalização mais apertada da ANAC que estará a “pressionar” os pilotos com a ameaça de processos e perda de licenças de voo.

“A ANAC está a exercer uma pressão sobre os comandantes muito maior do que fazia antes”, garante. Por isso é que muitos aviões abortam a aterragem em cima da pista, por ultrapassarem os limites de vento, embora estando em condições de aterrar.

“Não há nenhum comandante que ponha em risco a sua licença de trabalho por exceder os limites de vento”, afirma. Uma situação que não se verificava anteriormente.

“A revisão dos limites do vento, baseada em valores cientificamente comprovados, é uma revisão de que a Região verdadeiramente precisa. É uma revisão urgente. É uma revisão que se impõe”, afirmou na intervenção de abertura.

Os limites do vento, de 15 nós, que datam de 1964, “são limites obrigatórios e não recomendáveis” que não têm em conta as novas tecnologias a própria experiência e treino dos pilotos e a evolução dos aviões.

“O governo regional está preparado para fazer qualquer alteração e complementar qualquer investimento necessário. O que se pergunta é se, mesmo fazendo estes investimentos, a ANAC vai mudar alguma coisa”, afirma o vice-presidente.

O governante não tem dúvidas de que a situação já estaria resolvida se fosse num aeroporto do continente. O estudo promovido pela ANA, informa, deverá estar pronto no final do mês e espera que a ANAC tome uma decisão.

Carlos Rodrigues, deputado do PSD, presidente da comissão de Economia, recordou as audições realizadas e que permitiram concluir que os limites de vento foram definidos, “de forma empírica”, em 1964 e que, até hoje, não foram alterados, mesmo depois de ter sido ampliada a pista e os aviões terem outra tecnologia. Limites de vento que, ao contrário de todos os outros aeroportos, são mandatórios e não recomendações.

O deputado do PSD exige que “os responsáveis tomem as decisões necessárias”.

Críticas duras à ANAC

“Vamos ter de contar com o bloqueio do senhor presidente da ANAC”, afirmou Jaime Leandro que recordou as declarações do presidente da autoridade aeronáutica que disse que, mesmo que os estudos o recomendasse, teria muita dificuldade em aceitar alterar os limites do vento o Aeroporto Internacional da Madeira.

O líder parlamentar do PS, Victor Freitas, também considera graves as afirmações do presidente da ANAC . “Este senhor é político ou técnico” pergunta o deputado que não aceita que a decisão possa ser outra que não técnica.

Os deputados do PS não foram os únicos a questionar a posição da ANAC. Também Lopes da Fonseca, líder do CDS, afirmou que o que se verifica em relação ao aeroporto é uma questão “política”.

Roberto Almada, do BE, recomenda cuidados reforçados quando está em causa a segurança das pessoas e bens.

Sílvia Vasconcelos, do PCP, considera que “não é à política que cabe alterar os limites de vento, mas pressionar para a realização de mais estudos”.

A deputada comunista, tal como José Manuel Rodrigues, do CDS, alertou para a necessidade de criar um plano de contingência para as situações de inoperacionalidade do aeroporto.