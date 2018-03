Bloco pede mais folgas para dadores de sangue

A recente quebra nas reservas do banco de sangue do Serviço Regional de Saúde alertou para a necessidade de incentivar as dádivas, de uma forma regular.

O Bloco de Esquerda, através do deputado Rodrigo Trancoso, apresentou, no parlamento regional, um projecto de decreto legislativo que pretende atribuir mais dias de folga aos dadores de sangue mais assíduos.

Na prática, o diploma do BE atribuir aos dadores de sangue o “direito a ausentar-se das suas actividades profissionais, de formação ou em programas ocupacionais, a fim de dar sangue, pelo período de três dias, quando as dádivas corresponderem à terceira efectuada no ano civil, no caso de serem efectuadas por mulheres, ou à quarta, no caso de terem sido efectuadas por homens”.

O objectivo da medida, justifica o Bloco de Esquerda, é incentivar “uma frequência de dádivas regular e equivalente ao limite anual clinicamente estabelecido para mulheres e homens”.

A quebra nas reservas de sangue do SESARAM motivou uma campanha de solidariedade que envolveu muitos madeirenses, ao ponto de ter sido esgotada a capacidade de recolha de sangue dos serviços.

O BE lembra que o regime jurídico actual estabelece um conjunto de direitos do dador de sangue que não têm conseguido atrair mais voluntários.

A falta de sangue verificada nas últimas semanas, embora se trate de uma situação pontual, é motivo de “preocupação” e justifica que se criem mais benefícios para conseguir dádivas regulares, ao longo do ano. J.F.S.