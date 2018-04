BISPO e Celeste/Mariposa vêm ao festival Aleste

Aí estão os dois mais recentes ‘veraneantes’ a confirmarem a sua presença naquele que será o melhor dia de praia do Funchal, leia-se o melhor festival musical à beira-mar, isto é. Referimo-nos ao Aleste, o maior festival independente de música alternativa na capital madeirense, que acaba de confirmar a inclusão, no seu alinhamento artístico, de BISPO e Celeste/Mariposa.

“Por entre a música de dança com pé firme em África e as paisagens musicais electrónicas começa a desenhar-se o formato final do cartaz do Aleste de Maio, este ano a ter lugar a dia 26”, começa por lembrar a organização do festival.

As duas novas confirmações juntam-se assim aos já anunciados Bruno Pernadas (compositor e multi-instrumentista, além de um dos nomes maiores da música nacional dos anos recentes), Surma (Débora Umbelino, ‘timoneira’ de viagens por locais exóticos e longínquos) e Bitchin Bajas (trio norte-americano surpreendente). A organização anunciará mais nomes no decorrer das próximas semanas.

Conheça BISPO, projecto

dos portugueses Capitão Fausto

Projecto paralelo dos Capitão Fausto, os BISPO “fazem uma abordagem ao fantástico divertida ao mundo dos Kraftwerk, lendo-o através de um Casio”, pode ler-se na sua apresentação. “Música de dança e aproximação à electrónica de uns Daft Punk, em versão midi e lo-fi e é isso que encontramos em ‘Aviation’, ‘MidiTronic’ e ‘Mamluks’, os ‘singles’ com que vão alimentando a, também sua, ‘Cuca Monga’.

O espantoso afro-baile

de Celeste/Mariposa

Parte mais visível do projecto Celeste/Mariposa, o afro-baile é uma celebração da cultura PALOP, em tudo o que tem de riqueza patrimonial, sonora e linguística. Através da vontade do seu mentor, Wilson Vilares, tem vindo a dedicar-se à pesquisa de discos, cassetes, CDs, livros e histórias de amigos para, com esse capital, arquivar e destacar os diversos estilos musicais que compõem o mundo africano de língua oficial lusa.

Do baile às gingas, dos costumes às preocupações, vários são os dialectos com que se move, na pista, esta libertação musical. “Na Madeira, naquele que é o melhor dia de praia do ano, Wilson Vilares promete deixar a pista de dança em brasa”, diz o Aleste.

Refira-se que que os bilhetes ‘early-bird’, a preço promocional de 15 euros, já se encontram esgotados. Poderão agora ser comprados os bilhetes gerais de 20 euros no Barreirinha Bar Café e locais habituais.

De recordar que, em Maio de 2017, na anterior edição do Aleste, o festival com nomes como Bonga, Islam Chipsy, Capitão Fausto, The Poppers, Sensible Soccers e Lavoisier.