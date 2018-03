Bispo alerta para solidão digital dos jovens

O Bispo do Funchal, D. António Carrilho, alertou ontem os pais para que estejam atentos à solidão digital dos jovens que as novas tecnologias podem suscitar. Citando o Papa Francisco, o chefe do prelado madeirense disse para esta camada da população não pode deixar apagar a luz da juventude “na escuridão de uma sala fechada, onde a única janela para olhar o mundo seja o computador e o smarthphone”.

“Os filhos, as crianças e os jovens precisam mais de carinho e de um abraço amigo do que, muitas vezes, da oferta do último grito da moderna tecnologia”, afirmou na homilia da missa deste Domingo de Ramos, que se realizou na Sé, onde também foi assinalado o Dia Internacional da Juventude.

O Bispo do Funchal disse ainda que a igreja católica precisa da “força” e do “dinamismo” dos jovens. “Não tenhais medo de dizer sim ao Senhor que vos ama e chama para a sua vinha”, justificou.

Depois da missa, saiu da Sé do Funchal a procissão do Domingo de Ramos neste domingo que antecede a Páscoa.