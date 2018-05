Bisneto de Pablo Picasso é DJ mundial e vem às Festas de São Vicente

Ser familiar de alguém famoso, sobretudo descendente, tem naturalmente vantagens, mas pode também ser algo complicado de lidar e nem todos conseguem fazê-lo de forma natural. É algo que requer muita personalidade e força de carácter. É isto que garante o artista francês Florian Picasso, produtor de música electrónica que carrega o sobrenome de um dos pintores mais famosos e consagrados do mundo, o bisavô Pablo Picasso. Embora não tenha o sangue de Picasso nas veias, isto porque Florian nasceu no Vietname (algo que se nota nos seus traços físicos asiáticos) e foi adoptado pela neta de Picasso (Marina Picasso), Florian tem procurado honrar o nome da família, noutra área artística, claro, mas sendo criativo da melhor forma possível.

Ora, Florian Picasso é a mais recente confirmação das Festas do Concelho de São Vicente, com actuação prevista para 25 de Agosto, sábado, segundo revela Dário Silva, do Grupo Café do Teatro, entidade responsável pela componente de animação nocturna das Festas de São Vicente.

De referir que Florian Picasso tem no currículo performances em grandes festivais de música como o ‘Ultra Music Festival’ e o ‘Tomorrowland’. “Um talento enigmático está a ganhar terreno na música electrónica de dança”, diz a RFM.

Desde os 16 anos que actua em clubes e discotecas e, antes de ter espectáculos em nome próprio, já abriu concertos para grandes nomes como os Swedish House Mafia.

Em Abril de 2015 lançou, pela Mixmash Records, o single ‘Can’t Stop’ juntamente com Tom Tyger e, em Novembro, lançou ‘Want it Back’ (Origami).

O sucesso voltou a bater-lhe à porta em 2016, quando em Junho, editou ‘Final Call’, música que alcançou o n.º 39 na tabela Billboard’s Dance/Mix Show Airplay.

Em Novembro de 2016 foi anunciado que Florian Picasso iria assinar pela Spinnin’ Records, através da qual lançou, em Dezembro, o ‘single’ ‘Cracked Wall’.

Em entrevista à publicação especializada ‘House Mag’, Florian Picasso falou sobre a carreira e o seu estilo musical: “Estou a tentar criar música intemporal, grandes melodias com os meus próprios efeitos. Eu não quero ser copiado, e é por isso que vim com esse estilo (progressive house) que é bem particular. Mas não se trata de uma nova era, e mesmo que não revolucione a indústria musical, pelo menos eu inovei-a”.

Florian Picasso foi classificado o 38.º DJ mais popular do mundo no ranking Top 100 DJs de 2016, da revista britânica ‘DJ Mag’.

Além de Florian Picasso, as Festas de São Vicente contarão ao nível da componente nocturna, conforme já noticiou o DIÁRIO, com a actuação do mediático e provocador DJ holandês Tony Junior, a 24 de Agosto, ele que é um dos mais talentosos e arrojados artistas daquele país que se tem revelado um ‘viveiro’ de grandes nomes da música electrónica.

E por falar em bandas, recorde-se que, conforme já revelou o DIÁRIO, as Festas de São Vicente deste ano têm confirmados os concertos do grupo Ala dos Namorados (22 de Agosto) e Pedro Abrunhosa (23 de Agosto).