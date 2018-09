Biosfera Roller Skate traz figuras de topo

Decorre entre sexta-feira e domingo a 7.ª edição do Torneio Internacional Biosfera Roller Skate, competição de corridas de patins que se desenrolará no Faial, no caso das provas de pista, e no Funchal, no que diz respeito às distâncias de estrada.

Este torneio contará, uma vez mais, com a participação de alguns dos melhores atletas mundiais da modalidade, num total aproximado a...