Biosfera Roller Skate arrancou no Faial

O Torneio Internacional Biosfera Roller Skate arrancou ontem ao final da tarde no patinódromo do Faial, com a disputa da primeira jornada, que foi antecedida da cerimónia de abertura.

Destaque neste primeiro dia, desde logo, para o apuramento do atleta madeirense do Santanense, António Edgar Freitas, para a final dos 200 metros lançados, que se irá disputar hoje. Uma prova vencida...