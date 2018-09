Depois de dois dias de intensas competições no patinódromo do Faial, a sétima edição do Biosfera Roller Fest, em patinagem de velocidade, muda-se hoje para a Avenida do Mar, onde no Funchal, onde os cerca de três centenas de atletas, entre eles estrelas mundiais e europeias irão dar ‘brilho’ à prova de estrada, nomeadamente na Maratona internacional de patins.

