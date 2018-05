Binter quer tudo pronto para dar o melhor serviço

Como já referido pelo DIÁRIO na edição de ontem, responsáveis da Binter, companhia preferida pelo júri que irá decidir quem fará as ligações Porto Santo - Madeira, estiveram ontem na ilha, preparando já a operação que deverá iniciar-se em Junho.

Segundo resposta da companhia canária, “estamos a preparar já tudo e a ideia é começar (a operação) já em Junho”, disse uma responsável do departamento de relações institucionais e comunicação. Temos que ter tudo pronto para poder garantir o melhor serviço desde o primeiro dia”, assegurou ainda, escusando-se contudo a frisar se a adjudicação já estaria confirmada. “Está nas mãos do júri neste momento. Continuamos à espera, mas estamos a preparar-nos”, atirou.

Refira-se que durante o dia de ontem, responsáveis da Binter e da empresa que fará o ‘handling’ da operação numa e noutra ilha, a Groundforce, estiveram reunidos como ilustra a foto de uma reunião no café do Aeroporto do Porto Santo.