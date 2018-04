Binter mostra ao que vem à conta do Porto Santo

A Binter não esperou pela decisão final do concurso da linha aérea Porto Santo-Madeira para garantir ao mercado que vai ligar as ilhas do arquipélago da Madeira, a partir deste Verão. Fê-lo na tarde de quinta-feira, antes de decorridos os cinco dias de contestação ao concurso internacional para a rota que tem obrigações de serviço público e que é válido por três anos.

O Governo da República notificou sábado de manhã as companhias aéreas da preferência e decisão preliminar e desde logo se soube que a LFAS - Lease Fly Aviation Services SA e a Aero Vip - Companhia de Transporte e Serviços Aéreos SA (Sevenair) iriam contestar a opção no prazo legal de cinco dias . Na prática, descontando feriados e fins-de-semana, o prazo da contestação só acaba a 30 de Abril , a que se seguirá a análise e decisão final do júri.

Indiferente ao calendário, a companhia aérea espanhola que tem sede nas ilhas das Canárias não fez qualquer compasso de espera e deu a vitória como garantida em comunicado revelado pela plataforma de notícias de aviação, o madeirense Newsavia, no qual o presidente executivo da Binter, Pedro Agustín del Castillo, sublinha que “a boa notícia” da entrega da concessão à empresa espanhola é “o reconhecimento da experiência e da qualidade que a companhia aérea oferece, fruto do bom trabalho dos profissionais que para ela trabalham”.

“Este é um passo importante que permitirá à Binter melhorar a sua conectividade na Macaronésia, quer através de voos que a companhia opera entre as ilhas dos arquipélagos, como também entre estes, em concreto entre Canárias, Cabo Verde e Madeira”, sublinha o Castillo no comunicado. Há também um acordo entre a Binter e o Grupo SATA em relação aos voos de e para a Região Autónoma dos Açores, outro arquipélago da Macaronésia, que poderá agora ser reforçado.

A Binter revela que a operação entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo – contrariando o estipulado no concurso, pois a rota é Porto Santo e a Madeira, com avião baseado na ilha mais pequena do arquipélago - será feita com aviões ATR-72 com capacidade para cerca de 70 passageiros.

A companhia espanhola oferecerá uma ligação diária de ida e volta Madeira-Porto Santo, entre os meses de Outubro a Abril. O programa será reforçado para duas ligações diárias de ida e volta entre os meses Maio a Setembro. Apenas no Verão os voos da Binter permitirão ir e voltar no mesmo dia. Também na época estival a companhia facilitará a ligação do Porto Santo a Lisboa.

A Binter facilitará, entre Maio e Setembro, uma ligação entre Porto Santo e Lisboa, estabelecendo um voo de ida e volta para a Madeira entre as 07h00 e as 10h00 que permitirá aos passageiros embarcar no voo que sai para Lisboa. Da mesma forma a companhia operará um voo entre a Madeira e o Porto Santo entre as 17h00 e as 22h00 para os passageiros que regressam de Lisboa. A empresa, contudo, não refere se os voos para e de Lisboa serão assegurados pela Binter ou se se referem aos que já estão programados e que são da responsabilidade da TAP e de easyJet, revela o Newsavia.

A Binter, que voa entre as Canárias e a Madeira desde 2005, com duas frequências semanais entre Las Palmas de Grã Canária e voos diários nos meses de Verão, com chegadas de Las Palmas e de Santa Cruz de Tenerife, refere neste comunicado que, em breve, irá apresentar um programa de voos à partida da Madeira tendo como destinos os aeroportos de Faro, no sul de Portugal; Marraquexe, em Marrocos; e Sevilha, em Espanha. Ou seja, a Binter confirma que a entrada na rota Porto Santo-Madeira é um meio para atingir outro fim que não apenas estar ao serviço dos porto-santenses.

O DIÁRIO sabe que há uma conjugação de interesse que dão vantagem à Binter num processo em que para além da recomendação do júri, há pressão dos Governos da República e da Região, a quem a companhia das Canárias prometeu fazer voos entre a Madeira e Lisboa, assumindo como a terceira companhia na rota interna.

Há ainda alguma estupefacção sobre eventuais emendas já com o concurso a decorrer, já que é público que a Binter sempre disse que se apresentaria a concurso propondo que a base fosse na ilha da Madeira. Contudo, o caderno de encargos considera que o primeiro voo terá que partir sempre do Porto Santo.

Revolta na ilha

A Binter ainda nem começou a operar e a vontade de mudar as regras do jogo na linha aérea Porto Santo-Madeira já está a motivar revolta no Porto Santo.

As propostas de alteração à operação em vigor não caíram nada bem junto dos porto-santenses. O presidente da edilidade Idalino Vasconcelos revelou ao DIÁRIO que a ser verdade a operação só com um voo diário “será muito prejudicial para o Porto Santo”.

Preocupado com esta intenção por parte da Binter, Idalino Vasconcelos garante que irá contactar com a Secretaria Regional que tutela esta área para fazer queixa.

O DIÁRIO procurou junto dos porto-santenses saber a opinião sobre o “melindroso assunto”. No mínimo, admitem estar “furiosos”.

Brito Menezes é peremptório: “É muito pior porque neste momento tínhamos quatro operações entre o Porto Santo - Funchal e Funchal – Porto Santo, e no Verão eram reforçadas, e pelo que anda a correr na comunicação social, teremos uma ligação Funchal – Porto Santo, e temos que aguardar para o dia seguinte para vir para o Porto Santo. No Verão e segundo o que está na informação, existe um voo previsto Funchal – Porto Santo e no final do dia no sentido inverso. O que as pessoas do Porto Santo necessitam é ir à Madeira com regularidade, a horas decentes”.

Duarte Dias refere ao DIÁRIO que, “é inconcebível que num concurso internacional e com regras pré-estabelecidas, como é que a Binter passa nos critérios se tem por base essa ideia, completamente descabida, que não serve os interesses dos porto-santenses. Não se percebe como é que a Binter pode dizer que tenciona fazer esta proposta”.

Daniel Araújo é outra pessoa que vive no Porto Santo e não vê com bons olhos esta medida. “Não concordo nada, pois voltamos aos tempos antigos, e prejudica claramente os porto-santenses, pois temos de ficar na Madeira de um dia para o outro, e, são custos adicionais”.

O Mais Porto Santo manifestou também o seu desagrado pela adjudicação do concurso internacional para a linha regular entre a Madeira e o Porto Santo à companhia aérea espanhola Binter, classifcando-o de “mais um ataque vergonhoso e imoral contra os porto-santenses, desta feita perpetrado pelo Governo da República”