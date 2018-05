Binter ganha Porto Santo e revela frequências

Há muito que se esperava que o Estado Português notificasse a companhia área canariana do facto de ter ganho oficialmente as ligações áreas entre a Madeira-Porto Santo.

A confirmação foi dada por correio electrónico ao DIÁRIO por parte do departamento de comunicação, ao início da tarde de ontem, em que referia que era oficial a adjudicação definita à Binter do concurso Madeira-Porto Santo

Embora tudo indicasse que seria a companhia área canariana a ganhar, aconteceu que a Sevenair protestou junto do júri, mas, pelos vistos, sem efeito, pois esta confirmação oficial deita assim por terra as aspirações da companhia área portuguesa, embora possa ainda reclamar para outras instâncias do sector.

Com esta confirmação oficial de que é vencedora do concurso, a Binter deverá, nos próximos dias, na sua página da Internet, pôr à venda os bilhetes para que os interessados possam já fazer as suas reservas a partir de dia 5 de Junho.

Assim, ao nível das viagens entre as duas ilhas no Verão IATA haverá quatro frequências Madeira-Porto Santo.

O DIÁRIO sabe que será este o alinhamento dos horários: Madeira-Porto Santo às 7 horas, com regresso Porto Santo-Madeira, às 8 horas; no período da tarde será Madeira-Porto Santo às 17 horas e regresso, às 18 horas, no entanto, é muito provável, que nos meses de Julho e Agosto, o regresso para o Porto Santo seja feito mais tarde, com saída da Madeira, às 21 horas e o regresso uma hora depois. A companhia área espanhola deverá, arrancar com as viagens na manhã do dia 5 de Junho, às 7 horas.

O DIÁRIO sabe que para o Inverno IATA ainda nada está para confirmado, ou seja, se vai continuar haver ou não quatro frequências diárias entre as duas ilhas.

A Binter vai operar nesta linha área com o aparelho ATR 72 – 600 - com capacidade para mais de 70 lugares, e igualmente com muita mais capacidade de bagagem e carga.

De recordar que o DIÁRIO já tinha noticiado já por duas vezes a vinda de responsáveis da companhia área espanhola, ao Porto Santo, a última das quais, na passada quarta-feira.

Estas visitas de trabalho serviram para conhecer o aeroporto da ilha dourada nos mais diversos aspectos operacionais, e também conhecer ‘in loco’ os hotéis, restaurantes locais e outras curiosidades.

Sabe-se que o Governo Regional da Madeira soube da notícia em primeira mão, ontem, através da comunicação social, neste caso pelo DIÁRIO de Notícias, e por ser fim-de-semana, só deverá ser notificado amanhã pelo Governo da República.