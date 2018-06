Bernardo Sousa vence no Faial

O piloto madeirense Bernardo Sousa venceu ontem o Rali Ilha Azul, terceira prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis 2018, que decorreu na ilha do Faial.

O piloto da Play AutoAçoreana Racing, fazendo equipa com Valter Cardoso aos comandos do Citroën DS3 R5, terminou com uma confortável vantagem de 6 minutos, 24 segundos e 4 décimos sobre a segundo classificado, a dupla Rúben Rodrigues/Estêvão Rodrigues, em Peugeot 208 R2.

O principal adversário de Bernardo Sousa, o açoriano Luís Miguel Rego, acompanhado por Jorge Henriques, em Ford Fiesta R5, acabou por abandonar na oitava e penúltima classificativa, na sequência de um toque, numa altura em que procurava diminuir a desvantagem de 13,2 segundos que já tinha para o piloto madeirense.

De resto, Bernardo Sousa foi o grande dominador da prova durante este segundo dia. Arrancando para a estrada com uma desvantagem de 3,8 segundos para Rego, diferença registada na prova espectáculo de sexta-feira, Bernardo Sousa viu a distância aumentar para 6,3 segundos na primeira especial de sábado.

Contudo, o madeirense reagiu bem, impondo um forte andamento e vencendo as quatro especiais seguintes. Bernardo assumiu a liderança na segunda passagem pela Caldeira/Canada Larga (4.ª classificativa), com 2,01 segundos sobre Luís Miguel Rego, dilatando-a progressivamente até aos 13,9 segundos.

O piloto madeirense, que venceu seis das oito classificativas disputadas no dia de ontem, saiu da ilha do Faial na liderança do campeonato. Recorde-se que Sousa já vencera o Rali Sical, disputado na Terceira.