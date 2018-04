Bernardo Sousa triunfa no Rali Sical

Bernardo Sousa conquistou ontem a sua primeira vitória no Campeonato dos Açores de Ralis 2018, ao triunfar no Rali Sical, segunda prova da temporada, disputada na ilha Terceira.

O piloto madeirense, fazendo equipa com Valter Cardoso aos comandos do Citroën DS3 R5 da equipa Play/AutoAçoreana Racing, foi o grande dominador no asfalto terceirense, terminando a prova com uma vantagem de 2 minutos, 52 segundos e 3 décimos sobre o segundo classificado e seu principal adversário, o açoriano Luís Miguel Rego, acompanhado por Jorge Henriques, em Ford Fiesta R5. No terceiro posto ficou a equipa Gustavo Louro/Jorge Diniz, em Ford Fiesta Proto, com mais 3 minutos, 43 segundos e 3 décimos.

Bernardo Sousa conclui a prova com o tempo total de 49 minutos, 36 segundos e 1 décimo, tendo vencido cinco das oito classificativas realizadas ontem.

Depois de ter realizado o segundo melhor tempo na super especial disputada na noite de sexta-feira, onde realizou mais dois décimos de segundo que Luís Miguel Rego, Bernardo Sousa entrou forte para as classificativas de ontem de manhã e ao fim de duas especiais já dispunha de uma vantagem superior a 25 segundos sobre o açoriano.

Luís Miguel Rego viria, posteriormente, a atrasar-se na classificação, em consequência de problemas mecânicos, o que permitiu ao madeirense dilatar a vantagem e, depois, geri-la com muita cabeça nas restantes quatro especiais da tarde. Esse levantar de pé permitiu que o seu adversário vencesse as três últimas classificativas.