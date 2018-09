O madeirense Bernardo Sousa terminou no 15.º lugar a sua participação no Rali Amarante Baião, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, que se disputou entre sexta-feira e ontem.

O piloto madeirense, navegado por Valdemar Cardoso, desta feita aos comandos de um Peugeot 208 R2, venceu nas duas rodas motrizes, impondo-se a adversários com viaturas mais competitivas, nomeadamente...