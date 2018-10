Na sequência do despiste que teve no Rally do Pico, penúltima prova do Campeonato de Ralis dos Açores, que motivaram várias críticas, o Colégio de Comissários Desportivos da prova que se realizou neste último fim-de-semana, decidiu punir a equipa de Bernardo Sousa, a Play AutoAçoreana Racing, em três mil euros e passou a decisão do incidente para Conselho de Disciplina da FPAK,...