O piloto madeirense Bernardo Sousa, o seu navegador Valter Cardoso e a equipa Play/AutoAçoreana Racing foram suspensos preventivamente pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Autombilismo e Karting (FPAK), ao mesmo tempo que decorrer um processo disciplinar para apuramento dos factos ocorridos no Rali do Pico, disputado no passado mês de Outubro.

Ora esta suspensão...