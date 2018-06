Bernardo Sousa 2.º na super-especial

O piloto madeirense Bernardo Sousa, fazendo dupla com Valter Cardoso, aos comandos de um Citroën DS3 R5, obteve o segundo melhor tempo na classificativa de abertura do Rali Ilha Azul, terceira prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis 2018, que se iniciou ontem à noite na ilha do Faial.

Bernardo Sousa, que corre com as cores da equipa Play AutoAçoreana Racing, cumpriu os 2,5 km do percurso da Praia do Amoxarife no tempo de 2 minutos e 16 segundos, gastando mais 3,8 segundos do que o açoriano Luís Miguel Rego, acompanhado por Jorge Henriques, que tripulam um Ford Fiesta R5.

O Rali Ilha Azul, que se disputa na ilha do Faial, prossegue hoje com a disputa de mais oito classificativas, todas elas em piso de terra. Aguarda-se por uma intensa disputa entre Bernardo Sousa e Luís Miguel Rego, os dois principais candidatos à conquista do título regional dos Açores. N.G.