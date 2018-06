Bernardo Pereira triunfa no ‘nacional’ de canoagem

O canoísta do Clube Naval da Calheta, Bernardo Pereira, venceu a prova de SS1 júnior do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar III, disputada ontem entre Sesimbra e Setúbal, numa extensão de 31 quilómetros.

O jovem madeirense impôs-se de forma clara à concorrência directa, alcançando o melhor registo entre a comitiva madeirense presente nesta terceira prova do campeonato.

Em destaque esteve, igualmente, Carlota Duarte, do Clube Naval do Funchal, que foi segunda classificada na competição de SS1 de seniores femininos, atrás de Sara Rafael, canoísta do CN Litoral Alentejano.

Na competição de seniores masculinos, igualmente em SS1, o navalista Marco Gomes por pouco não alcançou o pódio, tendo ficado na quarta posição, numa prova ganha por João Santos (CN Sesimbra).

Alberto Carreira, do Clube Naval da Calheta, terminou na 11.ª posição, enquanto Mário Pereira (CNF) foi 16.º classificado e Bruno Afonso, do mesmo clube, terminou em 18.º lugar.

Colectivamente, numa prova ganha pelo CN Costa do Sol, o Clube Naval do Funchal foi 6.º classificado, ao passo que Clube Naval da Calheta terminou no 10.º posto final. N.G.