Benfica terá aliciado jogadores do Marítimo

A SIC garantiu ontem que o Benfica terá aliciado, através de intermediários, jogadores do Marítimo para perderem o jogo da penúltima jornada da época de 2015/16, ganho pela formação encarnada, por 2-0.

Num exclusivo sobre a realidade paralela dos jogos combinados no futebol português, a estação televisiva revelou que houve jogadores verde-rubros que foram abordados por pessoas que se apresentaram como representando interesses do Benfica no sentido de prejudicarem a própria equipa.

Algo que não surpreendeu um atleta do Marítimo, apresentado na reportagem com o nome fictício de ‘Armando’, com a identidade protegida. “Houve certas coisas que não achei normais durante o jogo. Era um campeonato bastante importante quer para um [Benfica] quer para outro [Sporting] e, olhando para trás, acho que houve ali coisas que não bateram certo. O Benfica estava desde os 40 minutos reduzido a dez, por expulsão do Renato Sanches, e não acredito que o Marítimo tivesse feito tudo para ganhar”, disse o alegado atleta maritimista, cuja voz surgiu distorcida.

Na reportagem, a SIC assegurou que um outro jogador do Marítimo terá sido aliciado com 40 mil euros para perder o jogo, que terá negado fazê-lo, surgindo o envolvimento do agente César Boaventura, que aparece como um dos possíveis intermediários do Benfica, que negou qualquer aliciamento a atletas verde-rubros, ainda que tenha admitido ter estado na Região na semana que antecedeu o jogo entre o Marítimo e o Benfica. Partida que estará a ser investigado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público.

Recorde-se que o referido embate aconteceu a 8 de Maio de 2016. À entrada para o jogo dos Barreiros, o Benfica liderava o campeonato, com mais dois pontos que o Sporting, pelo que com a vitória conquistada na Madeira ficou a um passo do título, que foi confirmado na última ronda da prova, no Estádio da Luz, com um triunfo, por 4-1, sobre o Nacional.

Na altura com a maior casa no Estádio dos Barreiros, com 9.400 espectadores nas bancadas, numa fase em que ainda não eram proibidos incentivos extra, ‘Armando’ afirmou que o Sporting pagava 400 mil euros ao plantel do Marítimo se tirassem pontos ao Benfica. Dava 13 mil euros a cada jogador mas alguns não ficaram entusiasmados”, disse o alegado jogador.