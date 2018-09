Nada a dizer da vitória do Benfica, ontem no Pavilhão do Funchal, frente ao Madeira Andebol SAD, num jogo que foi também de estreia dos madeirenses em partidas no seu pavilhão esta temporada. Uma vantagem do conjunto orientado por Carlos Resende por 31-25, com 13-13 ao intervalo.

Desde logo, uma nota bem positiva de mais uma tarde onde aquele recinto registou casa cheia, prometendo...