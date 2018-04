Benfica é pentacampeão

O ‘fair-play’ foi rei na sétima edição do São Vicente Cup, que terminou ontem com três finais emocionantes, onde as equipas regionais deram muita luta e o Benfica sagrou-se pentacampeão desta edição.

A primeira final, em sub-8, foi disputada entre o CF União e o CD Nacional. O Nacional levou a melhor e venceu por 1-0. Paulo Fonseca, treinador dos sub-8 do CD Nacional, no final do jogo, era um homem feliz. “É giro, os miúdos ficam todos contentes, apesar de incutirmos a ideia de que a vitória é algo secundário, mas vê-los felizes, como é óbvio, é o que me faz feliz também”, frisou.

Na final de sub-10, entre Nacional e Marítimo, os maritimistas venceram por 2-0. “Esta vitória tem um sabor especial por tudo o que os miúdos fizeram durante esta semana e durante a época, é uma geração boa, temos muitos mais miúdos, tem sido fantástico e a cada dia que passa aprendemos sempre mais com eles”, apontou o treinador dos verde-rubros, Sérgio Abreu, que fez questão ainda de salientar a “boa organização” de um torneio “que reúne muito boas equipas e competitivas”.

O SL Benfica, por ser turno, renovou o título de campeão no escalão de sub-12 pela quinta vez consecutiva, ao derrotar o CS Marítimo na final por 5-1.

No final, Rui Cordeiro, treinador dos jovens do Benfica, sentia-se realizado com a notícia de que se sagraram pentacampeões do torneio. “É uma coincidência gira sermos pentacampeões, de resto só tenho a dizer muito bem da organização, sempre nos ajudaram com tudo o que era necessário, fomos muito bem recebidos pelas pessoas aqui da Madeira e jogar neste espaço maravilhoso também foi um privilégio”, confessou, salientando a qualidade das equipas madeirenses. “É de louvar também que, na ilha, tenham equipas tão competitivas, é sinal que a malta está a trabalhar bem aqui também, por isso dou parabéns, no fundo, a toda a Madeira”, referiu.