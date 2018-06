Beleza natural

Diana Rodrigues Santos

Natural de Câmara de Lobos, tem 23 anos a finalista número 8, que é estudante de Design. Diana Rodrigues Santos diz que a sua principal ambição é ser uma profissional de sucesso e “resgatar os sonhos que vamos deixando para trás ao longo da nossa vida”. “Um deles está a ser concretizado com a participação na Miss Portuguesa Madeira”, garante a jovem. Explica que, inicialmente, os objectivos da sua participação eram experiência e diversão, mas ao longo da formação outros valores foram crescendo: “A vontade de ganhar, de representar a mulher madeirense e levar a nossa cultura para fora da ilha passaram a ser os meus novos objectivos”. Se ganhar promete divulgar ao Mundo o encanto da ilha e do seu concelho. Diz que está a viver esta experiência sobretudo com muita paixão e alegria. “Tem sido magnífica e ficará para sempre no meu coração. O companheirismo e as amizades. A organização tem sido incansável, tal como os patrocinadores que tanto nos mimaram”. E deixa uma mensagem final sobre a Madeira: “A nossa Pérola do Atlântico é uma caixinha de surpresas, cheia de animação para oferecer”.

Catarina Seidi

Natural de S. António (Funchal), a finalista número 13 tem 20 anos e é estudante universitária. Quer terminar os estudos, exercer a profissão e envolver-se no ramo artístico. Diz que participa neste concurso para “viver uma nova experiência”. “Também dar-me a conhecer ao mundo da moda e assim estimular para um novo conceito de miss em que se desafiem os velhos costumes”. Caso vença, está convicta de que poderia revelar que aqui na Madeira se consegue reunir “tudo o que faz de uma mulher, uma grande mulher”: “Que aqui temos uma beleza exótica, muita cultura e bons valores e, sem dúvida alguma, muito carácter”. Serão os concursos de beleza um bom meio para promover um local? Catarina é frontal: “Acredito que sim, até porque uma região não é só feita de terra, de belos edifícios e bens materiais. É, sim, feita de quem a faz única, de quem a ela pertence e de quem faz parte da identidade regional. Todos nós temos um papel importante, todos devemos um pouco às nossas origens e, a promoção da beleza através de concursos com essa vertente é uma boa forma de abraçar as nossas qualidades físicas, pois os traços são reflexo das nossas raízes e da nossa história”.

Marisa Alves

Tem 22 anos, é natural da Camacha (Santa Cruz) e desempenha funções como técnica de Marketing e Relações Públicas. Marisa Alves é a finalista número 10 cujo sonho é criar e gerir uma marca direccionada para a confecção de vestuário, calçado, ourivesaria, decoração de interiores, exportando a nível internacional. “Resolvi fazer a minha inscrição no Miss Portuguesa Madeira, edição 2018, com o objectivo de desenvolver actividades de cariz social que me valorizem a nível pessoal e a sociedade em si. Visto ser uma organização diferente que aposta em diversas vertentes, acredito que este seja o meu ano”, afirma. No caso de vencer o concurso, diz que procuraria criar condições para que houvesse não só mais visitas turísticas à ilha, mas também que se realizassem mais conferências seria importante, “misturar o negócio com o lazer e a solidariedade também, de modo a criar eventos, festas ou conferências no âmbito do apoio a uma causa maior, na qual eu acredite, visto que atrai a curiosidade de várias identidades como também iria expor as minhas habilidades de liderança como Miss Portuguesa Madeira”. “No que se refere ao concelho, com a relevância do título a nível regional, tentar aumentar o fluxo de turistas que visitam o meu concelho”. Diz que está a viver esta experiência “com responsabilidade e prazer em todas as actividades a que a organização nos submete, tentando sempre gerir de acordo com as minhas responsabilidades a nível pessoal”. Assumindo-se como uma pessoa com consciência ambiental, diz que tem de haver “maior sensibilização da população para os problemas de falta de respeito para com a natureza, tanto no que respeita às zonas verdes, levadas, zonas de piquenique e similares, bem como na separação para a reciclagem do lixo doméstico”.