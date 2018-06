Beleza canina regressa ao Lido

A XIII Mostra Canina ‘Cidade do Funchal’ já tem data marcada e promete ‘encher’ os Jardins do Lido de pura beleza constituída pelos nossos amigos de quatro patas. O evento, que está agendado para o próximo dia 30 de Junho, já tem as inscrições oficialmente abertas e perduram até o dia 25 deste mês. Apesar de serem aceites inscrições de última hora no próprio dia, até meia hora antes do início do evento, José Carlos Gomes, da organização, solicita a todos os interessados que se inscrevam antecipadamente, por motivos de logística.

No concurso, serão admitidos todos os canídeos entre os quatro meses e os dez anos de idade, de raça pura (com registo no Livro de Origens Português (LOP) ou no Registo Inicial (RI), ou Sem Raça Definida (SRD), desde que possuam o certificado de vacinas em dia, que deverá ser apresentado obrigatoriamente no acto da inscrição.

A 13.ª edição da iniciativa terá início numa tarde de sábado, “em que se espera que seja um bom dia de Verão”, sendo que a chamada dos concorrentes e início do desfile, com apreciação pelo juiz, terá início por volta das 15h30. Depois de toda a exibição da beleza dos ‘patudos’, terá lugar, às 18 horas, a fase conclusiva do evento: entrega de prémios e a já conhecida consagração dos vencedores, seguida da Final da Mostra Canina.

Relativamente aos prémios, todos os concorrentes terão direito a um ‘presente’ pela participação da iniciativa. Depois, o júri terá o dever de avaliar o desempenho dos animais, concretizando, assim, as seguintes distinções: melhor exemplar de cada grupo (cães de raça pura), cinco melhores exemplares da Mostra (cães de raça pura), três melhores exemplares de cachorros (até aos seis meses), três melhores exemplares na categoria ‘Jovem’ (dos sete aos 15 meses) e os três melhores exemplares de ‘Veteranos’ (a partir de oito anos). A par disto, os três melhores exemplares de cães Sem Raça Definida também serão distinguidos no evento.

Rui Martins, juiz internacional do Clube Português de Canicultura (CPC), regressa à Madeira para ter a função de presidente da mesa do júri da Mostra Canina, sendo o Hospital Veterinário da Madeira o veterinário oficial da actividade, que também conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e da empresa Frente Mar Funchal.