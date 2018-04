Beatriz Sousa espelha ambição do Madeira SAD

Madeira Andebol SAD e Colégio de Gaia iniciam este fim-de-semana, no Pavilhão do Funchal, a disputa do título de campeão nacional de 2017/2018, com a realização das primeiras duas partidas da final, que será disputada à maior de cinco encontros.

Hoje, pelas 19 horas, e amanhã (17 horas), as duas melhores equipas femininos do actual panorama nacional encontram-se para uma final que deverá constituir o ponto alto da época para ambos os emblemas, claramente apostados em erguer bem alto o principal troféu do calendário nacional.

Para o Madeira SAD está lançado o desafio de recuperar o título, que está precisamente nas mãos do Colégio de Gaia, nortenhas que no seu vasto e rico historial detêm dois títulos de campeão nacional em seniores femininos, em 1990/1991 e na época passada. Já as madeirenses continuam a ter o recorde, com 13 campeonatos ganhos. O primeiro aconteceu em 1998/1999 e o último em 2015/2016.

Na primeira fase registou-se um empate no Funchal (21-21) e uma vitória do Madeira SAD em Gaia (21-20), resultado que lhe garantiu, aliás, a liderança na fase regular e vantagem neste play-off, pois em caso de igualdade nos resultados, a finalíssima terá lugar no Funchal.

Beatriz Sousa prevê dificuldades

A jovem internacional madeirense Beatriz Sousa é cada vez mais uma referência no plantel às ordens de Sandra Fernandes. Com uma grande margem de progressão pela frente, mas com uma postura de grande humildade e entrega, esta jovem assume um protagonismo de salutar num plantel onde pontifica muita experiência.

Ainda juvenil, Beatriz Sousa fez toda a sua formação mais recente no CS Madeira, de onde se transferiu para a SAD esta temporada. Internacional pelas juniores B de Portugal, sagrou-se campeã da Europa na Divisão B, onde foi eleita a melhora lateral da competição, sendo também uma das grandes protagonistas no Campeonato da Europa e do Mundo onde recentemente ajudou Portugal no apuramento para o mundial de juniores A. Um talento madeirense que agora com as cores do Madeira SAD deseja ajudar na reconquista do título, como destacou à reportagem do DIÁRIO.

“Não vai ser fácil, bem pelo contrário, a disputa desta final. Estamos perante um Colégio de Gaia com muita qualidade, que deseja certamente renovar o título. Apresentam uma equipa com muita experiência e qualidade, com andebolistas da selecção nacional. O Madeira SAD tem, no entanto, uma palavra a dizer. Estamos preparadas para estas dificuldades”, refere a jovem madeirense.

A jovem sublinha que a conquista do título é o principal foco do Madeira SAD. “Sem dúvida que sim, o Campeonato e a Taça de Portugal. Todo o grupo de trabalho tem vindo a trabalhar bem, nesta fase da época estamos a praticar um andebol muito colectivo, o grupo está fortemente focado em lutar até ao fim por um grande resultado. Acredito pela nossa qualidade que vamos conseguir terminar o campeonato com o título”, sublinha.

Beatriz Sousa reconhece que “uma final disputada nestes moldes obriga a qualquer das equipas a um trabalho mais cuidado”. E complementa: “Temos de ser muitos fortes, unidas e com uma grande espirito de entre-ajuda. O Madeira SAD é um grupo muito unido, reforço, e isso será fundamental. O título não se esgota nestes dois jogos no Funchal. Era óptimo vencermos e colocarmos a pressão no Gaia. Vamos fazer por isso”.

A jogadora realça, por fim, a boa experiência que tem vivido no Madeira Andebol. “Aquilo que posso afirmar é que valeu a pena vir para o Madeira SAD, foi uma decisão mais que acertada. Tenho vindo a fazer o meu caminho e as colegas e equipa técnica têm sido fundamentais para a minha evolução. Nesta altura, muito mais importante que esta ou aquela jogadora, é estamos unidas e como equipa lutarmos pelo título”, concluiu.

CS Madeira recebe

Juve Lis

A contar para a disputa do 7.º e 8.º lugar, hoje pelas 17 horas será a vez do CS Madeira receber no Pavilhão do Funchal o Juventude de Lis. A segunda mão deste apuramento está agendada para o dia 5 de Maio.

Na II Divisão nacional, o Marítimo joga hoje fora, defrontando o São Paio de Oleiros, numa partida agendada para as 17 horas.