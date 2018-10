Batalhão 4911/74 juntos para celebrar o regresso

Para celebrar os 43 anos do regresso de Angola do Batalhão 4911/74 está a ser organizado um jantar convívio para todos os camaradas veteranos, amigos e seus familiares.

O evento irá realizar-se num sábado, dia 27 de Outubro, a partir das 19h30, no Madeira Tecnopolo, no Funchal, com o objectivo de fazer mais um encontro de camaradas que se fizeram na guerra e puderam regressar em 1975. Hoje, felizmente, resta o mais importante, a amizade.

“Para nós o tempo não passou, o tempo correu especialmente após o regresso da nossa missão patriótica em terras do Ultramar. Hoje, resta-nos a saudade. Saudade de outros tempos e dos que já partiram para sempre”, frisa uma nota.

Neste sentido a organização solicita aos interessados que entrem em contacto com o número 965508339 (Vicente Sousa) ou através da página de Facebook, bastando pesquisar ‘Batalhão 4911/74 - Angola’.