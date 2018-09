As Festas de São João desenvolvem-se hoje à noite um pouco por toda a Região. Subimos a bordo do balão e sobrevoámos alguns dos locais por onde a ‘fogueira’ será ateada, com particular destaque para os concelhos da Calheta, Santa Cruz e Porto Santo, que apostam ‘forte’ na efeméride.

Providenciando vários cartazes musicais de qualidade, basta ao leitor escolher onde prefere comer...