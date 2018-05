Basquetebol verde-rubro despediu-se da II Divisão

A equipa feminina do Maritímo despediu-se ontem do Campeonato Nacional da II Divisão em basquetebol ao somar a terceira derrota na fase final da prova, onde se discutia o título de campeão bem como as duas equipas que sobem à I Divisão Nacional.

Depois dos desaires nas duas primeiras derrotas, diante do Esgueira e do Simecp, que ditou, deste logo o afastamento da subida e da conquista da Taça, a formação verde-rubra cumpriu ‘ontem’ calendário nesta derradeira fase ao medir forças com o Clip, tendo perdido por 69-72, numa partida que foi bastante equilibrada. O conjunto orientado por Fátima Freitas foi para o intervalo a perder por 33-39, mas no segundo tempo veio a vencer os dois períodos por 17-15 e 19-18, mas não foi suficiente para vencer.