A embarcação de pesca ‘Miguel Santos’, que a Polícia Judiciária interceptou a 16 de Agosto de 2015 no mar da Madeira com 1.400 quilos de cocaína a bordo, foi colocada à venda na sequência de uma decisão dos tribunais. O barco, que se encontra amarrado no porto do Caniçal desde a data da sua abordagem pelas autoridades, está a ser leiloado na plataforma electrónica gerida pela Ordem...