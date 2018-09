Barco à deriva rebocado pela Polícia Marítima

A embarcação salva-vidas ISN-SR40 da Capitania do Porto do Funchal rebocou, ontem de manhã, uma embarcação de recreio que se encontrava à deriva, a cerca de 8 milhas a Sul do Funchal.O alerta foi dado pouco antes das 9 horas da manhã pelo único tripulante a bordo do pequeno barco com o nome ‘China’. A embarcação tinha ficado ‘sem motor’ quando se encontrava ao largo do Funchal,...