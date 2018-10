Barcelona humilha poderoso Real Madrid

O FC Barcelona agudizou ontem a crise do Real Madrid, ao vencer por 5-1 na recepção aos ‘merengues’, em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola, com três golos do uruguaio Luis Suárez.

Na ausência do argentino Lionel Messi, lesionado, o brasileiro Philippe Coutinho deu vantagem aos campeões espanhóis, aos 11 minutos, e Suárez aumentou a vantagem, aos 30, na conversão de uma grande...