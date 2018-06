‘Barbante’ solidário resultou

Os Barbante atingiram o objectivo do ‘crowdfunding’ que lançaram, no sentido de ver realizado um sonho: lançar o primeiro álbum. A banda de rock português, que conta com dois madeirenses na sua formação, alcançou os 3.500 euros nesta campanha que irão reverter para a produção do disco ‘Água de Giro’, tendo contado com o apoio de 103 pessoas. Ao todo, o grupo angariou 3.815 euros e superou em 109% o seu propósito.

André Goes, madeirense que estabeleceu o ‘cordel’ de ligação com o DIÁRIO, adiantou que o grupo não estava à espera de alcançar o objectivo “de forma tão rápida”.

“Nós não tínhamos uma ideia concreta do que iria acontecer, mas acreditávamos realmente que iríamos angariar os apoios suficientes para alcançar o objectivo até à data final, mas nunca pensámos em conseguir um apoio desta dimensão. Estamos realmente incrédulos e felizes”, afirmou o vocalista da banda, adiantando que este ‘crowdfunding’ não visava apenas angariar dinheiro.

“Um dos principais objectivos deste ‘crowdfunding’ foi, não só angariar o valor que pedíamos, mas também retribuir. Por exemplo, se ajudassem com 10 euros continuavam a receber um álbum. Havia sempre várias recompensas para determinado valor, ou seja, a ajuda para produzirmos o álbum era, efectivamente, uma pré-compra do disco”, explicou André Goes.

De acordo com o elemento do grupo com raízes assumidamente madeirenses, houve muitas pessoas fora do seu círculo de amigos que ajudaram. “Há de facto muita gente que nos ajudou e das quais não tínhamos conhecimento, o que para nós é fantástico. Se fossem só amigos e familiares a apoiar talvez veríamos que o projecto não estava a ter frutos, mas se tivermos pessoas que não conhecemos a nos ajudar é óptimo, porque conseguimos perceber que a banda está a cativar muita gente fora do nosso círculo”, congratulou-se.

No que resultava a ajuda?

O objectivo do ‘crowdfunding’ foi alcançado e ficou marcado pela garantia de retorno.

Nesse sentido, se decidisse ajudar com cinco euros teria direito a receber o álbum digital em formato MP3, ao passo se o apoio ascendesse aos 10 receberia o álbum digital e físico na sua casa.

Caso o valor fosse de 25 euros garantia o envio do álbum digital em formato MP3, o envio de CD e uma t-shirt da banda. Se entendesse entregar 30 euros poderia receber todos os artigos acima mencionados, mais um saco de pano da banda.

Se apoiasse com 50 euros ou mais poderia receber o álbum digital em formato MP3, o CD, uma t-shirt da banda, um saco de pano da banda e ainda quatro bilhetes para o concerto de lançamento do ‘Água de Giro’.

Podia ainda ajudar com 100 euros e receber todos os itens já referidos, a que acrescia um jantar com a banda e a presença inédita no ‘backstage’.

Nos Summer Opening

Depois de lançarem o ‘crowdfunding’ e o single do novo álbum, os Barbante receberam um convite para participar no Nos Summer Opening. “Ficámos surpreendidos. Para nós foi das melhores notícias até agora, porque o NOSSO é o maior festival da Madeira, junta imensa gente e é uma oportunidade para mostrar o nosso projecto”, afirmou André Goes, considerando que este “é um dos maiores arranques” que o grupo poderia ter.

Esta também é “uma forma de dar a conhecer o álbum aos madeirenses”. “Acredito que as rádios e os meios digitais são importantes, mas a presença no festival vai despertar o interesse dos muitos que vão estar lá presentes”, disse o artista madeirense.

Já pode ouvir dois temas do ‘Água de giro’

A banda é constituída actualmente por André Goes (baixo e voz), André Rosado (guitarra), Paulo André Ferreira (bateria e voz) e Gustavo Marques (guitarra, rajão e voz). O lançamento do álbum ‘Água de Giro’ está previsto para o final deste mês, mas o ‘single’ intitulado ‘Adeus’ foi lançado a 23 de Março. “O álbum tem 13 músicas e esperemos que no nosso concerto, no Nos Summer Opening, seja possível tocar o máximo que pudermos”, assumiu André Goes. Para quem não sabe, o rajão, instrumento da classe dos cordofones verdadeiramente madeirenses, é utilizado pelos Barbante e adaptado ao género rock. Entretanto, outro tema do novo álbum já foi lançado. Chama-se ‘Estória’ e está disponível na plataforma digital do Youtube.