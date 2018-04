Bandeiras Azuis aumentam na Madeira

O Júri Nacional da ‘Bandeira Azul 2018’ divulgou ontem, em Lisboa, o número de galardões europeus da Bandeira Azul, sendo que a Região Autónoma da Madeira aumento o seu número para 20, mais cinco do que no ano anterior.

“É com muita satisfação que assistimos ao aumento do número das Bandeiras Azuis. Este é o resultado de um envolvimento e conjugação de esforços entre o Governo Regional, municípios, concessionários das praias e marinas e Capitania do Funchal e Porto Santo”, referiu Susana Prada, secretária do Ambiente.

Olhando os prémios concedidos, percebemos que a Madeira recebeu, este ano, 14 bandeiras na categoria de Praias Costeiras, 3 na de Portos de Recreio e Marinas e outras 3 na de embarcações ecoturísticas. Estes números representam mais mais seis em relação ao ano de 2016 e mais nove do que em 2015.

De referir que “a Bandeira Azul é um símbolo europeu de qualidade ambiental, reconhecido pela Organização Mundial do Turismo e pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente como um rótulo ecológico (eco-label), atribuído anualmente às praias, portos de recreio e marinas e embarcações ecoturísticas”. Para tal, as praias têm que cumprir um conjunto de critérios, que vão demonstrar a sua qualidade.

Assim, no concelho do Funchal, recebem a bandeira azul a Praia do Areeiro, Praia Formosa, Complexo Balnear da Ponta Gorda - Poços do Governador, Clube Naval do Funchal e Complexo Balnear do Lido. Em Santa Cruz, as praias galardoadas são a das Palmeiras e a dos Reis Magos. A Praia da Ribeira do Faial é a galardoada em Santana e a da Ponta Delgada a premiada em São Vicente. O Porto Moniz recebe uma bandeira azul pela sua praia.

Já na ilha douradas, as praias da Fontinha, do Ribeiro Salgado e do Cabeço da Ponta recebem a Bandeira Azul.

Quanto às novidades deste ano, o galardão foi entregue à Praia da Ribeira Brava e ao Porto de Recreio da Calheta, bem como a três embarcações ecoturísticas.

Ainda no âmbito das marinas, a Quinta do Lorde e a do Funchal também vão receber a bandeira.