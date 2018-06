Bancos disponíveis para reduzir juros cobrados à Região

O vice-presidente do Governo Regional diz que os vários bancos com que contactou, nesta última sexta-feira, em Lisboa, manifestaram “boa receptividade” para reduzir os juros cobrados à Região.

Pedro Calado, que acaba de regressar de capital, garante que as várias instituições financeiras com quem esteve reunido mostraram-se disponíveis para, face à performance económica apresentada pela Região, rever algumas das taxas de empréstimos contraídos no período do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) e que, neste momento, estão acima das taxas praticadas no mercado. Em causa estão 793 milhões de euros da dívida comercial da Região à banca.

“Concretamente, o que foi abordado foi a possibilidade de serem alteradas e reduzidas algumas linhas de financiamento praticadas e que têm taxas superiores às que o mercado está a executar agora. A concretizarem-se esses benefícios ao custo do empréstimo implicaria, em termos financeiros, muitas poupanças para a Região”, reforçou o governante, realçando que os bancos ficaram agora de analisar os moldes dessas alterações.

De acordo com o vice-presidente, nas reuniões mantidas com os executivos da banca, o Governo Regional apresentou a evolução da economia regional, a qual, explicou, “demonstra uma forte dinâmica, fruto dos incentivos que têm vindo a ser concedidos pelo governo madeirense”, mas também pela “confiança que os empresários depositam neste bom momento económico”.

As medidas de boa gestão das contas públicas permitiram que o Governo Regional, segundo Calado, credibilizasse a sua acção, não só junto das instituições nacionais e internacionais, mas também junto dos agentes económicos, que reconhecem o bom desempenho das contas públicas da Região e o esforço de contenção da despesa pública.

“Atendendo à continuação da obtenção de saldos orçamentais compatíveis com uma gestão orçamental equilibrada, a banca mostrou-se receptiva em analisar o nosso pedido e a renegociar as taxas de juros dos empréstimos, porque reconhecem também e estão muito sensíveis ao trabalho realizado pelo Governo Regional e, sobretudo, aos sacrifícios despendidos por todos os madeirenses e porto-santenses”, afirmou.

O governante lamenta, no entanto, que a mesma atitude não tenha sido ainda assumida pelo Governo da República, face aos juros que pratica sobre a Madeira.

Actualmente, a Região está a pagar uma taxa de juro de 3,375% pelo empréstimo contraído em 2012, enquanto o Estado está a financiar-se a 2,5%.

Algo que a Madeira também pretende e que é fazer incidir sobre o seu empréstimo as mesmas condições que a República tem obtido no mercado.

Como reforçou o vice-presidente, se a taxa de juro do empréstimo do Estado à Região fosse reduzida para 2,5% como a que o Estado paga, a poupança, nestes últimos três anos, teria sido de 42 milhões de euros.

“Valores que a Região poderia ter canalizado para a área da saúde, nomeadamente para os cuidados médicos continuados, ou para a assistência social, ou outros”, esclareceu o Pedro Calado, sublinhando que enquanto esta revisão não acontecer, aquilo que seria legitimamente uma poupança da Região, será um proveito do Estado, o que se configura como uma inaceitável discriminação.

O vice-presidente reforça também que com a evolução positiva dos mercados financeiros, as taxas de juros têm vindo, ano após ano, a baixar sucessivamente, mas inexplicavelmente a redução do custo do financiamento nunca se reflectiu no empréstimo concedido à Madeira pelo Governo da República.

Esta questão em concreto esteve em foco na última cimeira realizada entre o primeiro-ministro e o Governo Regional, não se tendo chegado a nenhum acordo concreto. António Costa disse mesmo que “é necessário e justo a redução de juros”, mas não se comprometeu com nenhuma data.