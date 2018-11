Três meses depois do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) ter implementado a medida de colher sangue para análises clínicas mediante marcação prévia, os responsáveis fazem um balanço positivo à iniciativa. “Com o agendamento prévio das colheitas para análises, têm sido evitadas situações como as registadas no passado em que existiam dias de maior procura, resultando em longos...