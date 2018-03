Bairro terminou com oito

Mau jogo de futebol ontem na Ponta do Sol, entre Pontassolense e Bairro da Argentina. Com muita luta é certo, mas onde a falta de imaginação no ataque de ambas as equipas acabou em nulo, mesmo com o Bairro da Argentina a jogar a fase final reduzido a oito.

A primeira parte foi de fraco nível técnico, com as equipas a sentirem algumas dificuldades no último terço do terreno. O Pontassolense surgiu mais vezes na área contrária mas faltaram os remates, pois a muralha defensiva dos câmara-lobense estava coesa.

Curiosamente o lance mais perigoso pertenceu a Cláudio Silva, que obrigou Natércio a uma defesa complicada, após remate de primeira já em plena área anfitriã.

Na segunda parte o jogo caiu ainda mais de qualidade. Muita luta a meio campo e pouca imaginação na ofensiva. O Bairro da Argentina, com a primeira expulsão, colocou as duas linhas mais recuadas muito próximas, criando muitas dificuldades ao ataque ponta-solense.

Miguel Oliveira efectuou algumas defesas, mas sem oportunidades flagrantes com excepção de um roubo de bola de Luisinho que por pouco não deu em golo.

Nos minutos finais, o Bairro da Argentina ficou reduzido a oito, por expulsão de Armando Alho e Cláudio Silva, debilitando ainda mais a equipa. Na compensação Luisinho obrigou Miguel a uma defesa difícil, mas tornou-se complicado a movimentação ofensiva na área dos visitantes.

O árbitro teve um trabalho muito complicado mas conseguiu levar o jogo ao fim.