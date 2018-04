Bailinho do Camacho

O Nacional venceu, ontem, com justiça o dérbi com o União, e está a um pequeno passo de regressar à I Liga, contando agora com sete pontos de vantagem para os terceiros classificados da II Liga, Penafiel e Arouca.

Quando faltam apenas disputar cinco jornadas para o fim do campeonato, as portas dos ‘grandes’ abrem-se para a turma alvinegra, ao mesmo tempo que se fecham para os unionistas, que precisam de um milagre para não descerem ao Campeonato de Portugal.

Os extremos tocaram-se na Ribeira Brava, num dérbi bem disputado, no qual se registaram dois momentos sublimes, protagonizados por Camacho e Christian, e um erro grosseiro que deitou por terra (tod)as aspirações do União.

O Nacional entrou mais forte, com uma pressão alta que enervou a equipa contrária. No entanto, aos poucos, o União foi sabendo interpretar a táctica adversária e passou a controlar as operações.

Cresceu no jogo, ameaçou e aos 23 minutos adiantou-se com mérito no marcador, por intermédio de Luan, após a melhor jogada colectiva do encontro, quase toda ela feita ao primeiro toque, com a bola a passar por vários jogadores.

Defendendo num 4x1x4x1, o União foi ‘segurando’ o adversário, sem grandes problemas, até que Mendy desentendeu-se com Romaric, quando deveria ter cortado uma bola fácil, que Camacho não enjeitou, apesar do esforço de Chastre.

Nessa fase, sem o merecer, a jogar contra o vento, o Nacional garantia o empate para gáudio dos muitos nacionalistas que se deslocaram ao Centro Desportivo da Madeira.

Fechava-se assim a primeira parte, que penalizava o União, por causa de um erro grosseiro, imperdoável em alta competição.

Veio depois a segunda parte, toda ela do Nacional, muito por culpa da saída de Luan, por lesão. O União perdia a sua referência ofensiva e nunca mais se encontrou, perante um adversário com os níveis motivacionais muito altos, ao contrário dos unionistas, que atravessam uma clara crise de confiança.

O Nacional foi crescendo e já quando justificava chegou ao golo da vantagem, através de uma obra-prima de Camacho, que meteu a bola na ‘gaveta’, perante o olhar de desespero de Chastre, sem hipóteses no lance. Um bailinho perfeito, ‘dançado’ com euforia na bancada.

Galvanizados, perante uma ténue tentativa de resposta do União, sem classe ou discernimento, o Nacional foi controlando as operações e já quando o relógio marcava 10 minutos de compensação, plenamente justificados por causa da grave lesão de Tiago Almeida, após choque com Felipe Lopes, Christian, de livre, enviou uma ‘bomba’ para a baliza do União, que Chastre viu entrar no ângulo superior direito.

Mais uma explosão de alegria nas hostes alvinegras, que terminaram o jogo em clima de festa, após um justo triunfo, que deixou o Nacional a um pequeno passo de concretizar o sonho. Se vencer no domingo, em casa, o Santa Clara, o objectivo ficará praticamente consumado. Já o União viaja até Viseu, para tentar afastar o Académico da luta pela subida de divisão, caso contrário ficará numa situação ainda mais aflitiva. Os quatro pontos de desvantagem para o Sp. Braga B, que está logo acima da linha de água, parecem irrecuperáveis numa equipa sem confiança, desmoralizada e desfalcada.