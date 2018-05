Bahia do Casino convida a dar volta ao Mundo

É um dos mais ambiciosos e bem conseguidos ‘shows’ do Casino da Madeira, cuja estreia ocorreu há poucos dias no Bahia, onde está agora em cena, no âmbito dos jantares-espectáculo do restaurante situado no 4.º andar do maior centro de diversão da ilha.

Chama-se ‘Around The World’ e convida o espectador a embarcar numa viagem cultural em redor do Mundo, com paragens obrigatórias em países como Cuba, Brasil, Índia, Estados Unidos da América, com incursão pelo continente africano.

O espectáculo é marcado não só por música tocada e cantada ao vivo, mas também pelas coreografias de um corpo de bailarinos.

Os cantores que protagonizam este ‘show’ são dois dos mais conhecidos e emblemáticos artistas da actualidade na Madeira: Miguel Pires e Vânia Fernandes, que alternadamente vão interpretando personagens icónicas como Elvis, Adele, Ray Charles, Edith Piaf, Stevie Wonder, Celia Cruz, entre tantos outros mitos da música.

Abrindo com o clássico tema ‘Jailhouse Rock’ de Elvis Presley e fechando em grande com ‘Don’t Let The Sun Go Down on Me’ (dueto com Vânia e Miguel Pires), o ‘show’ apresenta diversas canções que se tornaram parte da banda sonora colectiva mundial.

Pelo meio há interactividade com o público que vai batendo o pezinho e cantando também juntamente com os artistas.

O espectáculo conta com direcção executiva de Vânia Fernandes e Luís Sousa, direcção musical de Georgy Titov, coreografias de Juliana Andrade e figurinos exuberantes do estilista André Pereira.

A banda em palco é composta por José Pereira (bateria), Pedro Temtem (percussão), Ricardo Dias (baixo), Georgy Titov (guitarra), José Manuel (piano), Élio Jardim (trombone), Alexandre Andrade (trompete) e Armando Santos (saxofone).

Já o corpo de bailarinos é formado por Juliana Andrade, Casey- Lee Bins, Chantal Pereira, Cláudio Canada e Ricardo Mendes.

O espectáculo é acompanhado por uma ementa inspirada na cozinha mediterrânea, com bebidas incluídas, “ideal para celebração de momentos especiais”.