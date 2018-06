Badminton regional conquista 12 medalhas nos Nacionais

A Madeira fechou com chave de ouro a época 2017/2018 no que concerne aos Campeonatos Nacionais Não Seniores, que tiveram lugar no passado fim-de-semana nas Caldas da Rainha.

A comitiva insular veio a amealhar um total de 12 medalhas, com destaque para cinco títulos nacionais, nos mais diversos escalões.

Na categoria mais jovem, sub-11, Tiago Berenguer (Club Sports Madeira) sagrou-se campeão, enquanto a sua colega de clube, Leonor Ribeiro veio a ser segunda classificada na prova feminina. Em sub-13 Tiago Gouveia (AD Pontassolense), Raquel Alvares (CSMa) e Apolinário Setim (CDR Prazeres)/Tiago Gouveia (CSMa) sagraram-se vice-campeões.

Nos sub-17, Ana Fernandes (CSMa) venceu em singulares, com Cláudia Lourenço (ADP) a ser segunda. Estas atletas viriam ainda a conquistar o ouro em pares femininos, enquanto a atleta da Ponta do Sol, juntamente com Nataniel Alvares (CSMa) alcançou a prata na prova de pares mistos.

Finalmente na categoria sub-19, Kevin Selvarajah veio a festejar dois títulos nacionais, juntamente com os continentais Rui Tremoçeiro e Adriana Gonçalves, em pares masculinos e pares mistos.

Nestes campeonatos referÊncia ainda para a participação pela primeira vez de um atleta do Clube Desportivo Escola do Porto da Cruz. Tratou-se de João N. Freitas que se estreou num campeonato nacional no escalão de sub-15, e na prova de singulares.