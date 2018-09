No concelho de Barcelos, vamos encontrar a Quinta de Azevedo, propriedade cujos domínios datam do século XI e que constituiu uma doação real à família Azevedo. Nesta já sua longa vida, a Sogrape viria a adquiri-la em 1980, encontrando-a, então, num avançado estado de ruína. Durante quatro anos, procedeu-se a um longo trabalho de restauro e plantou-se uma vinha de 30 ha com as castas...