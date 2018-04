Azáfama do ‘MIUT’ já se sente em Machico

A Praça do Fórum Machico já vive as primeiras emoções da edição de 2018 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), e tudo por culpa da chegada dos atletas, que aos poucos começa a fazer o seu check-in para as grandes provas, que terão lugar entre sexta-feira e domingo.

Entre ontem e amanhã os cerca de três mil inscritos irão recolher todo o material para a competição, mas a organização tem ainda reservado outras iniciativas antes do tiro de partida para a primeira prova - MIUT 115 KM - que está marcada para a meia-noite de sexta-feira no Porto Moniz.

Assim para a tarde de hoje está agendado a conferência de imprensa com alguns dos atletas da elite mundial do trail running, que irão competir nesta etapa madeirense do circuito mundial. Já no final da tarde, atletas e organização juntam-se num convívio a ter lugar no Hotel Quinta do Lorde.