Aves voou para a história

O Desportivo das Aves conquistou ontem a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting na final 2-1, num jogo em que foi superior a maior parte do tempo e justificou o maior feito da sua história.

A equipa da Vila das Aves, que com esta conquista garantiu o acesso à fase de grupos da Liga Europa, chegou ao intervalo já em vantagem, com o golo de Alexandre Guedes, aos 16 minutos, jogador que ‘bisou’ no encontro, aos 72. O colombiano Freddy Montero ainda deu alguma esperança ao Sporting, ao reduzir, aos 85, mas a reacção ‘leonina’ já chegou tarde.

O triunfo avense baseou-se essencialmente por ter sido uma equipa consistente a defender, que nunca se desorganizou, e que esteve muito bem nas transições ofensivas.

A falta de intensidade do jogo do Sporting deixou o Aves confortável na sua organização defensiva até ao intervalo, com a equipa incapaz de se soltar, os jogadores perros nos seus movimentos, a que não deverá ser alheio o facto de terem estado sem treinar vários dias antes da final.

A primeira festa da ‘festa da Taça’ aconteceu num contra-ataque dos avenses, ao minuto 16. Numa situação de superioridade numérica, Nildo e Braga combinarem uma jogada que deu o golo de Guedes, de cabeça.

O Sporting ainda dispôs de duas situações de perigo no primeiro quarto de hora, ambas por Gelson, mas este não teve arte nem engenho para bater o veterano guarda-redes Quim.

Na segunda parte, Jesus tirou finalmente William Carvalho, lançando Montero para junto de Bas Dost, no sentido de dar mais presença física na área, mas, com isso, fez com que o jogo se partisse e que o golo estivesse mais próximo numa e noutra baliza.

Tanto assim, que o Aves chegou ao segundo golo, aos 72 minutos, mais uma vez por Guedes, na sequência de uma perda de bola de Gelson Martins, que Amilton aproveitou para lançar Guedes em contra-ataque, tendo este fintado Coates e batido novamente Rui Patrício.

A partir daqui e num ‘pressing’ final, o Sporting foi premiado com o golo de Montero, aos 85 minutos, quando este aproveitou uma bola ganha nas alturas por Coates, então a jogar como ponta de lança, para bater Quim.

Até final os leões jogaram na área adversária mas o golo não apareceu.