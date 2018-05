Aventura de Rezende apresentada nos Açores

Depois da apresentação no Funchal no passado mês de Abril, o piloto madeirense Frederico Rezende esteve na passada sexta-feira na ilha de São Miguel para apresentar a sua ‘aventura’ transatlântica em mota de água, a ‘Travessia Açores-Madeira’, evento que serve para assinalar os 600 anos da descoberta da Ilha da Madeira, e que está agendado para o próximo dia 10 de Junho, com o piloto verde-rubro a ter pela frente um desafio de 540 milhas náuticas.

Numa conferência de imprensa, que teve lugar no cais do Sardinha em Ponta Delgada, o piloto do Marítimo reafirmou que o objectivo desta aventura é aproximar as duas regiões. “Aproveitar para estreitar os laços entre as regiões, comemorar os 600 anos e, também, para apelar a um tema que tem sido frequentemente falado que é Portugal é mar”, afirmou. Frederico Rezende reconheceu que “os recursos do mar estão praticamente inexploráveis, a não ser nas pescas e é, também, uma oportunidade para chamar a atenção para o usufruto do mar”.

“O próximo evento a fazer, será, aqui, nos Açores, extremamente dessa forma, sairmos das ilhas do Corvo e das Flores, irmos para a ilhas do grupo central e, depois, virmos, aqui, a São Miguel e a Santa Maria”, anunciou, ainda, Frederico Rezende, cuja travessia Açores-Madeira irá realizar em junho próximo.

Derradeiro teste

Frederico Rezende fará hoje o derradeiro teste com a mota de água antes de enviar a enviar para os Açores. O piloto tem agendado uma sessão de treino entre a Madeira e o Porto Santo.