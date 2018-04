O Governo Regional poderá dar por bem empregue o quase meio milhão de euros investido este ano na Festa da Flor, pelo menos a ter em conta o cortejo de ontem no Funchal. Depois do desfile dos onze grupos, a opinião era unânime. Estavam todos rendidos à beleza das flores e ao colorido, que mesmo perante a ameaça de chuva - e em alguns momentos debaixo de umas leves gotas - não esmoreceu.

Adorável, lindo, fantástico foram palavras usadas para descrever o que viram, muitas vindas da boca de turistas, na Madeira pela primeira vez ou a repetir a experiência. Os residentes, também aplaudiram, um desfile com cerca de 1.500 participantes e com uma banda sonora muito variada. Da música original aos grandes sucessos internacionais, do português ao inglês, da ‘Desfolhada’ e da ‘Aldeia da Roupa Branca’, ao ‘I Want to Hold Your Hand’ dos Beatles. Algumas foram cantadas ao vivo. Catia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, deu voz a um grupo, num carro onde também esteve Elma Aveiro. A cantora e actriz Marta Fernandes deu brilho a outro e ainda Énia Cró também cantou enquanto percorria a Avenida do Mar.

“Fantástico. Gostei das cores, de todas as cores, e toda a gente parece tão feliz”, comentou Terry Rees, que pela terceira vez que viu o desfile. Apesar de ser do País de Gales, ele e a mulher escolheram viver na ilha, compraram uma propriedade cá e já se sentem madeirenses. Diferente de Barbara Hidrio, que veio de propósito para o evento. “Maravilhoso. Viemos especialmente para isto de Jersey, é espectacular. É espantoso”, disse, a inglesa, não conseguindo realmente destacar o que gostou mais, de tão deslumbrada que estava e feliz por ter decidido vir de férias, depois de ter lido sobre o evento num folheto no jornal.

Em português, os elogios repetiram-se. “Vou sonhar com isto”, garantiu outra senhora, encostada à barra a desfrutar das últimas imagens do desfile. “É lindo! Não tem explicação”, acrescentou, visivelmente excitada. “Já vim cá passar o ano, mas hoje, foi o encanto da minha vida”, confessou Herminda Martins, da Marinha Grande. Benvinda Faria veio da zona de Fátima e também concorda. “Lindíssimo, magnífico! Vale a pena gastar o dinheiro para vir à Madeira neste dia”. Pela primeira vez a participar no desfile, a turista não escondeu o deslumbre pelas crianças. “As meninas são lindas!” Mais a Sul, os elogios mantiveram-se. “Achei muito bonito, foi a primeira vez que vim ver, normalmente acompanho por televisão, mas de facto vale a pena”, comentou a lisboeta Andreia Almeida no fim.

Os madeirenses estão mais habituados a estes cortejos, mas também de casa se ouviram bons comentários. “Lindo, lindíssimo”, resumiu Elsa Lopes, de São Martinho. Esta espectadora acredita que este ano o cortejo superou as edições anteriores. “Muita flor, muita cor. A nossa Madeira está um espectáculo”.

A abrir esteve o habitual carro de João Egídio, que por não ter alas vai na frente. Inspirou-se na caravela portuguesa e trocou a vela por uma toalha de Bordado Madeira, de resto muito presente nas opções dos grupos. “Isto é a minha praia”, disse sobre o cortejo. “Eu trabalho com flores, adoro flores e aqui faço um quadro, só que em vez de usar tintas, uso flores como manchas de cores”, contou o artista. Quase 10 mil euros em flores e 30 mil exemplares, todas de produção regional, são motivo de orgulho.

Nos 20 figurantes estava Matilde, rendida às orquídeas que lhe decoravam o cabelo e rodeavam a cintura. A mãe preza muito o trabalho de João Egídio e trazer uma filha é uma forma de apoiar o artista e também a própria Festa da Flor e o Turismo, de dar o seu contributo para não defraudar as expectativas de residente e visitantes, referiu Paula Jardim Duarte.

A Turma do Funil desfilou só com flores naturais. Orquídeas, rosas, antúrios, margaridas, e outras tinham depois como destino a Igreja de Santa Rita, uma vez que o grupo é devoto da santa. Antecedeu a Geringonça, que voltou a distinguir-se pela aposta na música original, interpretada por Énia Cró.

“O Muro da Esperança foi cancelado, nós estávamos a pensar que também ia ser a mesma coisa com o cortejo”, confessou Jéssica Pereira, a dançar pela Fura Samba. Sobre o que leva as pessoas a aderirem tanto a estas iniciativas, não em dúvidas: “É mesmo a maçada que as pessoas gostam. É mesmo giro participar”.

O Império da Ilha veio com bordado e gerberas. A Festa da Flor é um mundo diferente do Carnaval, explica Cristina Gonçalves, que participa há 25 anos. “Se tivesse de optar, não sei qual escolheria, mas acho que a Festa da Flor é muito mais bonita. O Carnaval é divertimento, a Festa da Flor é beleza, alegria”.

Nesta trupe a música chamou a atenção. Entre temas populares da música portuguesa estava ‘A maré está cheia’.

‘A Desfolhada’ abriu o desfile da trupe seguinte, a Sorrisos de Fantasia, que apresentou Marta Fernandes a dar voz ao tema popularizado por Simone de Oliveira. Além deste tema, o grupo desfilou ao som de ‘O Melhor de Mim’, em tons de azul e mostarda. O grupo opta por oferecer as flores depois às pessoas que contribuem e apoiam o projecto, como as costureiras.

A Animad encantou ao som de ‘Clássico’ dos The Gift, entre vermelho e azul-escuro, amarelo e preto, a anteceder a Caneca Furada, que reproduziu uma floresta encantada ao som de ‘When I Ruled The World’ dos Coldplay, com tecidos esvoaçantes e tons pastel.

A Trama e Enredos fez-se ao mar, às descobertas, com o Adamastor representado no carro, uma peça escultórica de Eurico Santos. Ondas e muito azul marcaram este projecto que se apresentou na Festa da Flor pela primeira vez. Filipa Jasmins criou o conceito. Confessa que foi difícil arranjar crianças. “Tínhamos muitas mas com idade inferior a quatro anos, que não podem ainda participar”.

Francis Cardoso apostou na presença das irmãs de Cristiano Ronaldo no carro alegórico e no rosa choque para abrir. Cátia deu voz ao tema ‘Boom sem parar’, enquanto Elma seguiu atrás e a mãe, Dolores Aveiro assistiu na tribuna. O desfile encerrou com o projecto de Isabel Borges, com muita flor natural e tons pastel, a dançar ao som dos Beatles.

No fim, Paula Cabaço estava satisfeita. “Está fantástico, foi um momento muito bonito que exprime muito bem a alegria que é a Festa da Flor”, resumiu a secretária regional do Turismo e Cultura. A adesão das pessoas, o entusiasmo dos grupos e a diversidade foram enumerados como factores positivos da edição de 2018. George Edward Glass, embaixador dos EUA em Lisboa também estava encantado. “Tudo o que têm de fazer é dizer que estão aqui e eles virão”, respondeu, quando questionado sobre o que é preciso fazer para ter mais norte-americanos na Madeira. E deu o caso dos Açores, onde a Delta começa a voar em Maio. “Será interessante ver como corre. E se isso tiver aceitação, e eu acredito que terá, a Madeira é a seguir”.

As estatísticas de 2017 revelam que Portugal recebeu 900 mil turistas americanos, o número duplicou em dois anos. Este ano, esperam que chegue a um milhão, revelou.

Abertura para falar com a Binter

Miguel Albuquerque era um presidente confiante. Pouco antes do desfile, falou dos bons números do Turismo, dos quase 500 voos semanais no aeroporto da Madeira, “uma coisa que há uns anos era impensável”, das 7,5 milhões de dormidas e dos mais de 540 mil passageiros de cruzeiros, à frente de Lisboa. “O que é fundamental é mantê-los”, recordou o presidente do Governo, afirmando que a Festa da Flor é o melhor cartaz da Região.

Sobre a Binter, companhia aérea espanhola que é dada como à frente no concurso público internacional para a concessão, por três anos, da linha Porto Santo-Funchal, Miguel Albuquerque vai aguardar o fim do concurso. Destaca necessidade de a empresa escolhida cumprir a capacidade de passageiros e de carga. “Se esses requisitos forem cumpridos, acho que temos condições para potenciar de uma forma mais eficaz o turismo no Porto Santo e garantir uma melhor ligação à ilha”.

O presidente mostrou interesse em trabalhar com a espanhola. “A Binter é uma companhia que tem condições para desenvolver um conjunto de operações na Madeira e nós estamos disponíveis para conversar com a Binter”. Quanto aos destinos, deixou em aberto. Os que forem de interesse para a Madeira e para a empresa espanhola, disse.