Santa Clara admite factos constantes na acusação

A audiência do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao presidente do Santa Clara, na qual terá admitido os factos constantes da acusação sobre a não utilização de jogadores sub-23, segundo revelaram responsáveis do União, que foram autorizados a estarem presentes na reunião mas sem direito a intervir, durou ontem pouco mais de quinze minutos.

No final, perante “a confissão integral e sem reservas dos factos apurados no processo pelo Santa Clara”, a administração unionista afirmou que vai aguardar pela decisão do Conselho de Disciplina, que deverá ser conhecida a meados deste mês de Junho, fazendo questão de lembrar que está “provado que o Santa Clara incluiu 18 jogadores em vez de 17 na ficha do jogo do União da Madeira-Santa Clara, que Santa Clara incluiu 18 jogadores em vez de 16 na ficha do jogo do Santa Clara-Varzim e que o Santa Clara incluiu 18 jogadores em vez de 17 na ficha do jogo do Gil Vicente-Santa Clara”.

Ora, perante estes factos, para o clube madeirense “é bom que se diga que uma equipa da II Liga só pode incluir, como limite máximo na presente época desportiva, na ficha de jogo 16 jogadores com mais de 23 anos, que tem de inscrever dois jogadores com menos de 23 anos, no total dos 18 jogadores, e que ao incluir na ficha de jogo um número superior a 16 jogadores, com mais de 23 anos de idade, está a auferir uma vantagem em relação ao seu adversário que cumpriu com o estabelecido nos regulamentos, pois os jogadores mais velhos têm mais experiência”.

Desta forma, para a administração azul-e-amarela “fica assim provada a vantagem auferida pelo Santa Clara nos referidos jogos”. “Portanto, estando assente à matéria de facto, acreditamos que o Conselho de Disciplina da FPF fará justiça, condenando o Santa Clara pelo artigo 78 do Regulamento de Disciplina com pena de derrota e pena de subtracção de pontos entre 2 a 5 pontos, ao invés do pretendido pela Comissão de Instrutores da Liga, que defende apenas a pena de multa”, avança o clube madeirense, que clama por justiça.