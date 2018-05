Avança terminal de autocarros para Ribeira Brava

Quando os ponteiros do relógio apontarem 11h30 o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai aproveitar a presença dos convidados na Sessão Solene da Comemoração do 104.º aniversário para afirmar, entre outras coisas, que a autarquia ultima os traços finais do projecto do terminal de autocarros para a vila da Ribeira Brava.

A empreitada está projectada para ficar junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e a sede do Clube Desportivo. Ricardo Nascimento irá igualmente aproveitar a presença do vice-presidente do Governo para sensibiliza-lo para a necessidade de o Executivo madeirense apoiar financeiramente a obra, de resto, integrada no plano de mobilidade que a edilidade tenta executar também com um corredor verde para a Serra de Água.

Ao DIÁRIO o autarca eleito pelo Movimento Popular, Ribeira Brava Primeiro, levanta um pouco do ‘véu’ referindo que será uma empreitada destinada a acolher “cinco ou seis autocarros” que passam a oferecer melhores condições a uma logística necessária ao transporte público de passageiros.

De fora ficam os pesados de turismo, uma vez que considera que os constrangimentos verificados no trânsito por estes veículos “são em determinados picos da manhã não justificando mudanças radicais que prejudicariam o comércio”.

Cais garantido

E a julgar pelas palavras do autarca, que já foi social-democrata, vem aí um conjunto de obras que vão transfigurar toda a frente-mar. A abertura da marginal está garantida, no entanto o edil já sabe que a empreitada de beneficiação do cais é para avançar – isso mesmo poderá ser dito hoje por Pedro Calado aproveitando a embalagem e recordar que trabalhos na foz da ribeira estão a ser ultimados, o que permite fechar o dossier da canalização desta linha de água que causou inúmeros estragos decorrentes do temporal de 20 de Fevereiro.

Mas, se o governante não disser, Nascimento vai recordar, tal como vai voltar a recordar ser preciso canalizar parte da ribeira da Tabua que ainda está por concretizar.

Pelo meio dirá que a pior fase já passou, retratando financeiramente a dívida do município, sublinhando os actuais 4 milhões de euros de dívida, uma redução de 11 milhões desde que tomou as rédeas da gestão da autarquia.

Na política social, o regulamento de apoio às famílias com necessidades económicas para reabilitação de habitação está aprovado e os cerca de 15 agregados inscritos para beneficiarem do auxílio estão a ser analisados. Na saúde o autarca vai lembrar o apoio aos idosos para a compra de medicamentos, de fraldas e despesas de exames de diagnóstico complementar espera a publicação para que possa abrir a fase de candidaturas.

Tudo isto só foi possível, frisa, com a gestão criteriosa que foi sendo efectuada, “um desafogo financeiro que nos permite fazer coisas diferentes”, realçou. Um tempo diferente do que estava habituado, porém deixa um alerta: “Não pensem os ribeira-bravenses que iremos fazer grandes obras, essas já foram feitas. Vamos fazer investimentos mas conta, peso e medida”.

À espera do PRODERAM

A autarquia possui quatro projectos de caminhos agrícolas – Caminho da Fonte Pinheiro, o Caminho do Chapim, o Caminho do Pedregal e o Caminho da Levada do Barqueiro – que estão à espera que o Programa de Desenvolvimento Rural (PRODERAM) abra para poder beneficiar de fundos para a concretização das empreitadas. Durante o diálogo Nascimento não se cansou de afirmar o “bom entendimento” que mantém com o Executivo liderado por Miguel Albuquerque razão pela qual não teme que estas obras fiquem na ‘gaveta’.