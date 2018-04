Autonomia das escolas em debate

Fazer da escola um lugar de felicidade para os alunos, com novas metodologias e até juntando professores de diferentes disciplinas, em simultâneo, na sala de aula. Estes foram alguns dos temas destacados por Paulo Cafôfo, ontem, durante a sessão de abertura da terceira edição da conferência ‘Des(a)fiar a Escola’, ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias e organizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A iniciativa pretende ser uma plataforma de ideias para o sistema de ensino e, este ano, a ‘Autonomia e Flexibilidade Curricular’ foi um dos projectos explorados. Disse o presidente da autarquia: “Temos um sistema de ensino e um modelo que tem de ser questionado. Apesar de termos tecnologias e professores muito melhor preparados, nesta sociedade da informação parece que continuamos a educar como no século passado”. Paulo Cafôfo defende um sistema em que os estabelecimentos de ensino sejam autónomos em função dos alunos e do meio “Acredito na autonomia das escolas. Cada uma tem de saber o seu rumo. Deve ser seguida uma matriz nacional ou regional, mas depois deve existir uma margem para as escolas tomarem opções”. Para isso, sublinha o antigo professor, “é preciso que as escolas assumam essas escolhas. É mais confortável estar no cantinho a dizer que a culpa é do sistema, do ministério ou do governo e depois também não actuar. Assumir a autonomia dá muito trabalho, mas não há outro caminho que não esse”.

O presidente da CMF acredita que para cada escola, ou até turma, devem existir projectos diferenciados e defende o “ensino cooperativo: termos dois ou três professores numa sala”. Ou seja, contrário ao “professor conferencista”, porque “se queremos trabalhar num ensino individualizado, a metodologia terá de ser outra”, rematou Cafôfo.