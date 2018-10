A partir de Janeiro o Município da Ribeira Brava alarga o leque de apoios que tem vindo a aumentar no sector da Educação. Desta feita passará a disponibilizar “apoio às famílias no pagamento da creche e do infantário”, assegurou o presidente da autarquia, ontem, na abertura da Universidade Sénior da Ribeira Brava.

O anúncio da nova medida a implementar já no próximo ano, surgiu depois...