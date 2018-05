Autarca “possessivo e depressível” relevou-se uma “desilusão”

Porque “a população merece ser esclarecida”, Aldina Maltez, a ex-presidente da Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, decidiu quebrar o silêncio. Através de comunicado, a ex-autarca que garante ter exercido o mandato com “transparência” nos actos praticados e “sem qualquer interesse pessoal”, explica as razões que motivaram a polémica que tem abalado a governação do RB1, (ainda) liderada por Marco Martins.

Começa por elucidar as “ousadias de tentar salvaguardar as legalidades da equipa da Junta de Freguesia”, com base em pareceres da ANAFRE e DRAPMA, “contrariando a postura possessiva de quem encabeçou a lista”, referindo-se ao eleito Marco Martins, por ter considerado “uma afronta” o procedimento da então presidente da Assembleia. Questiona por isso: “Onde está a democracia e o cumprir com o prometido à população no reger-se pela verdade?”.

Sobre a polémica do mandato a tempo inteiro, “que o presidente queria obtê-lo a todo o custo”, revela o “parecer bem específico” que fez ‘travar’ a proposta: “Os requisitos não estando cumpridos, o Presidente de Junta não pode exercer o mandado em regime de tempo inteiro, e caso exerça deixariam de receber a transferência da remuneração pela DGAL”.

Em relação à constituição da Junta, a ex-presidente da Assembleia esclarece que a sua posição foi “obedecer aos pareceres bem fundamentados” das duas entidades já referidas: “Caso a constituição da Junta de Freguesia não tenha seguido os trâmites enunciados na Lei (...) aquela afigurar-se-á irregular, devendo ocorrer nova eleição para os quatro vogais da mesma (...), sendo que as deliberações tomadas por aquela deverão ser consideradas juridicamente inexistentes, segundo doutrina já referida no anterior parecer”.

Como “não é jurista, nem um RB1 superior como foi tida e comparada pelo presidente da Junta”, Aldina Maltez justifica a sua posição de procurar “cumprir com a lei”. Acusa Marco Martins de “proibir o registo da mesma no Portal da ANAFRE”, boicotando a “legitimidade” da presidente da Assembleia para o fazer. Classifica de “atitude depressível” a “falta e negação de cooperação do presidente de Junta em facultar os documentos necessários a certas situações, entre outras”, acusa.

“Sem palavras mas com sentimento de tristeza”, é como reage à posição tomada por Marco Martins em relação à ex-secretária da Junta, Helda Andrade, “convidada a sair da reunião” do executivo por se ter recusado a assinar qualquer documento enquanto a situação da Junta não estivesse regularizada.

Confirma que as cinco renúncias de mandato deveram-se a “estas e outras atitudes negativas do presidente da Junta”. Posição assumida “de consciência tranquila, tentando sempre manter o nome do movimento RB1 associado à verdade e dedicação de uma grande equipa. Saímos por iniciativa própria, com um sentimento de dever cumprido”, garante, e sem arrependimento por terem abraçado, com “orgulho”, o projecto político liderado por Ricardo Nascimento.

Confessa no entanto que “muito nos custou tomar esta decisão, pois dedicamo-nos inteiramente ao Movimento RB1, tentando cumprir o que nos propusemos com humildade, coragem, dedicação e determinação, o que não nos foi facilitado pelo actual presidente da Junta de Freguesia. Procuramos manter o respeito, a lealdade e a confiança promovendo concretamente uma política enfocada no direito à participação de todos e em prol da população”, concretizou.

Equipa usada pelo autarca “para se eleger e chegar ao poder”

Em suma, reconhece que o presidente da Junta revelou-se uma “desilusão”. “’Usar’ uma equipa como recurso apenas para se eleger e chegar ao poder, perde o senso da ética, da honestidade e do compromisso”, acusa. Regista ainda que “a população foi soberana e elegeu uma equipa, não votou apenas numa pessoa“. Razão pela qual assume que “a experiência após as eleições foi completamente aquém do esperado, as tais palavras de Marco Martins, da grande família, todos são importantes, a união... deixaram de fazer sentido”, denuncia.

A terminar, pese embora não se reveja na actual equipa, Executivo e Mesa da Assembleia, deseja “boa sorte” e um pedido para “que nunca esqueçam que a população merece honestidade e transparência nos actos”.

“Entramos de consciência limpa e saímos da mesma forma, deixando a Junta de Freguesia em situação legal de acordo com a lei”, conclui.