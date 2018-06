Autarca de Ponta Delgada defende regresso do gado à serra

“Pessoalmente defendo que sim, e muitos criadores de cá também pensam o mesmo”. São com estas palavras que o presidente da Junta de Freguesia da Ponta Delgada aborda o “regresso ordenado” do gado à serra precisamente na véspera da autarquia organizar a V.ª edição da Expo Pecuária.

Miguel Freitas afirma que os criadores lamentam a falta de locais apropriados para zona de pasto tal como manifestam desagrado pelo facto de “as silvas e o silvado estão a invadir zonas que anteriormente eram cultivadas”.

“Não fosse os apoios que têm sido dados pela secretaria regional da Agricultura e Pescas, fornecendo algumas forragens, o problema seria maior”, constata o autarca eleito pelo movimento de cidadãos UPSV que este fim-de-semana volta a promover a iniciativa ligada ao sector primário com a presença garantida de 20 criadores de gado que vão expor vários reses de ovelhas, cabras e vacas, assim como outros animais.

“Sei que é um assunto polémico, mas considero que seria benéfico até do ponto de vista de controlo de plantas invasoras que é outro problema”, adianta.

Quanto ao programa, a V Expo Pecuária recebe as entidades oficiais às 11 horas, altura em que as portas do recinto se abrem ao público. Seguir-se-á a bênção aos animais e uma visita aos diversos expositores. Animação não poderia falta num cartaz típico. Miguel Freitas recorda que a tradição de reunir vários grupos musicais faz atrair mais visitantes à localidade serrana.

A Expo-Pecuária, refira-se, visa dar a conhecer o que se faz na Ponta Delgada e mesmo no concelho de São Vicente naquela área, ajudando assim os produtores locais e, ao mesmo tempo, vem criar mais uma atividade que atraia visitantes, potenciando assim a economia local.

Para além de animais, a Expo também dá a conhecer produtos agrícolas, mel, queijos e outras iguarias. No fundo, quase que é uma feira agropecuária.

Miguel Albuquerque visita este certame amanhã.