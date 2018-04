Auditório construído na escola do Caniço

O Governo Regional vai lançar, nos próximos dias, o concurso para a construção de um auditório ao ar livre na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço. Um espaço cuja construção foi anunciada recentemente pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O projecto, executado pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, vem na sequência da solicitação do conselho directivo daquele estabelecimento de ensino, afim de permitir actividades ao ar livre, nomeadamente as relacionadas com o teatro e com a música.

O auditório será criado numa zona verde de terreno ali existente, anexa ao segundo bloco da escola. A estrutura enquadra-se paisagisticamente em todo o complexo escolar.

Será ainda disponibilizada uma zona de palco e de arrecadação por baixo das bancadas, que poderá funcionar como espaço de apoio às actividades que ali terão lugar. Para melhor integração, serão mantidas na sua envolvência áreas ajardinadas.